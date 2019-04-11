Захарова прокомментировала политическую ситуацию в Судане
Москва, 11 апреля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. МИД РФ призывает все политические силы Судана найти конструктивный выход из сложившегося в стране политического кризиса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.
«В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации, недопущения её дальнейшей эскалации. Мы призываем к урегулированию внутрисуданских проблем мирными, демократическими средствами на основе широкого национального диалога», — заявила Захарова.
Она отметила, что военные Судана заняли ряд правительственных зданий в столице Хартуме, под арест взяты некоторые представители руководства правящей партии. В стране приостановлены международные полёты, прекратило нормальную работу центральное телевидение, отключён интернет.
«Свои оценки будем давать по мере того, как будет развиваться ситуация», — указала официальный представитель МИД РФ.