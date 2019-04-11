Москва, 11 апреля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. МИД РФ призывает все политические силы Судана найти конструктивный выход из сложившегося в стране политического кризиса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В Москве рассчитывают, что все суданские политические силы, а также силовые структуры будут действовать предельно ответственно с целью скорейшей стабилизации ситуации, недопущения её дальнейшей эскалации. Мы призываем к урегулированию внутрисуданских проблем мирными, демократическими средствами на основе широкого национального диалога», — заявила Захарова.

Она отметила, что военные Судана заняли ряд правительственных зданий в столице Хартуме, под арест взяты некоторые представители руководства правящей партии. В стране приостановлены международные полёты, прекратило нормальную работу центральное телевидение, отключён интернет.

«Свои оценки будем давать по мере того, как будет развиваться ситуация», — указала официальный представитель МИД РФ.