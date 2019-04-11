Киев, 11 апреля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины возбудило уголовное дело после публикации предвыборным штабом президента Петра Порошенко видеоролика, в котором его оппонента на выборах Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из кф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 346 УК Украины «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

«Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МВД Украины также готовит официальный запрос к представителям администраций социальных сетей, в которых было распространено данное видео, с целью его удаления.

Напомним, ранее избирательный штаб Петра Порошенко распространил видео, на котором идущего по дороге Владимира Зеленского сбивает фура. Ролик был смонтирован на основе агитационного ролика Зеленского. По окончании сцены на кадрах появляется слоган: «У каждого своя дорога».

В команде Владимира Зеленского после этого заявили о необходимости усиления охраны кандидата.

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