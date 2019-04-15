Рим, 15 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Мафия, которая уже вросла в экономическую и социальную ткань разных стран ЕС, теперь дотянулась и до Восточной Европы, заявил полковник Криштиану Томази, эксперт Управления расследований по борьбе с мафией (DIA). Об этом сообщает AMNA.

Цитата из кф Крестный отец. реж Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

Наличие итальянской мафии в Германии, Франции или Испании известно давно, но теперь эта организация обращается к восточноевропейским странам в составе ЕС, объясняет Томази.

По его словам, мафиози делают оценки, как экономисты: они учитывают темпы роста, перспективы развития. Мафия перемещает огромное количество денег, потому что торговля наркотиками дает ей имеет огромные возможности. Прошедшие в Словакии исследования показали наличие людей Ndrangheta — группировки, целью которой было использовать европейские фонды.

«Они направляются все больше и больше в страны Восточной Европы. Одна последняя операция полиции была направлена на один клан мафии, который вложился в Румынии в строительные компании, в сотни апартаментов, Spa… Были изъяты активы на сумму 250 миллионов евро», — говорит эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля руководители спецслужб Италии в своем докладе в парламенте много внимания уделили рискам, которые создает для страны существование этнических мафий, прежде всего нигерийской. Помимо этнической мафии, руководители спецслужб посвятили значительную часть своего доклада проблемам, связанным с крайне левыми анархистскими движениями и исламскими фундаменталистами.