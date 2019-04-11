Талибы* подвергли ракетному обстрелу авиабазу «Баграм», занятую ВВС США
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 11 апреля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В Афганистане отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили ракетный обстрел авиабазы «Баграм», используемой ВВС США и их сателлитов, сообщают 11 апреля местные СМИ.
Авиабаза «Баграм»
Масштабы и результаты обстрела не уточняются.
Стоит отметить, что Пентагон и НАТО эти сообщения пока никак не комментируют.
Напомним, 8 апреля возле авиабазы «Баграм» при помощи заминированного автомобиля была атакована колонна американских военных. В результате трое военных США были убиты, еще трое получили ранения.
Авиабаза «Баграм» является крупнейшим военным объектом сил НАТО в Афганистане, которые действуют на территории страны с 2001 года.