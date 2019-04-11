* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 апреля, 2019, 16:37 — ИА Регнум. В Афганистане отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили ракетный обстрел авиабазы «Баграм», используемой ВВС США и их сателлитов, сообщают 11 апреля местные СМИ.

Авиабаза «Баграм»

Масштабы и результаты обстрела не уточняются.

Стоит отметить, что Пентагон и НАТО эти сообщения пока никак не комментируют.

Напомним, 8 апреля возле авиабазы «Баграм» при помощи заминированного автомобиля была атакована колонна американских военных. В результате трое военных США были убиты, еще трое получили ранения.

Авиабаза «Баграм» является крупнейшим военным объектом сил НАТО в Афганистане, которые действуют на территории страны с 2001 года.