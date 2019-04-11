Москва, 11 апреля, 2019, 16:30 — ИА Регнум. В свете обострения вооружённого конфликта в Ливии Россия по-прежнему придерживается позиции о безальтернативности прекращения попыток силового захвата власти в этой стране. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«Международное сообщество за прошедшую с начала нынешнего резкого обострения ситуации неделю неоднократно обращалось к противоборствующим сторонам с призывом прекратить военные действия и сесть за стол переговоров», — заявила Захарова.

Эскалация напряжённости в Ливии стала предметом обсуждения на заседании Совета Безопасности ООН. В этих условиях Россия со всей определённостью, последовательно указывает на безальтернативность политического урегулирования на основе плана действий спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии, а также «необходимость отказа от силового метода борьбы за власть и важность сопряжения усилий всех военно-политических сил в интересах скорейшего восстановления национального единства и формирования полноценных государственных институтов», указала Захарова.

«Я очень хорошо помню, как уже много лет назад, когда в том числе и российская сторона в различных форматах задавала вопросы западным коллегам, прежде всего, представителям Франции, о поставках вооружений на территорию Ливии. Нам говорили о том, что не волнуйтесь, всё хорошо и под контролем. Вооружения поставляются «кому надо», поддерживается демократия и так далее. Вот сегодня мы видим, к чему привели поддержки так называемой демократии западным сообществом, что происходит с оружием на территории бывшего государства», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

За последнюю неделю вновь усилились вооружённые столкновения на подступах к столице Ливии Триполи. Отмечены случаи авиаударов, в том числе по единственному функционирующему аэропорту в городе.