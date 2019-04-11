Севастополь, 11 апреля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Рейды севастопольской Госавтоинспекции по проверке общественного транспорта показали, что более половины водителей автобусов нарушают правила дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД Севастополя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса

«За время рейдов автоинспекторы проверили 112 и привлекли к административной ответственности 55 водителей маршрутных транспортных средств, допускающих нарушения ПДД при перевозке пассажиров. 20 из них привлечены к ответственности в ходе скрытого патрулирования», — отметили ГИБДД.

По данным автоинспекции, чаще всего водители нарушают правила маневрирования

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Ленинском районе Крыма вылетел с дороги рейсовый автобус «Богдан». По предварительным данным, причиной ДТП, в результате которого один пассажир погиб на месте и ещё восемь получили травмы, стала неисправность тормозной системы автомобиля. В СК возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Также по данному факту проводит проверку прокуратура РК.