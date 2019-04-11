Краснодар, 11 апреля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В сети разгорается скандал по поводу выступления Ирины Аллегровой в Краснодаре, на котором она отказалась исполнять песню «Шальная императрица». Об этом 11 апреля сообщил журнал Esquire.

(сс) NikolayFrolochkin Микрофон

Обсуждение инициировала публикация аккаунта «Туподар» (typodar), в которой одна из женщин, посетивших концерт, рассказала о том, что на нём происходило. Больше всего её возмутили охранники, которые светили лазерными указками в лица людей, пытавшихся снимать происходящее.

Женщина также отметила, что Аллегрова держать от людей подальше и даже не принимала от них цветы. Он также рассказала, что когда одна из зрительниц выкрикнула слово «Императрица!», намекая певице на исполнение известно хита, та в грубой форме её «отбрила». Как пишет издание, представители Аллегровой собираются подать в суд на паблик «Туподар» и автора заметки.

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Напомним, в 2016 году Ирина Аллегрова выпустила сингл «Кино о любви» с белорусским певцом IVAN (Александр Иванов). В 2018 году певица была удостоена премии «Золотой граммофон».