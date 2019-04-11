Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Полковник запаса Николай Николаев, пострадавший при теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 года, сразу распознал эффект от самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом он сообщил 11 апреля на суде по делу о теракте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти у станции метро «Технологический институт»

Напомним, Московский окружной военный суд продолжил выездное заседание по делу о взрыве в городской подземке. На скамье подсудимых находятся 11 выходцев из азиатских государств, которым вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку атаки на петербургскую подземку, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Потерпевший Николай Николаев показал на суде, что 3 апреля 2017 года не смог воспользоваться станцией метро «Площадь Восстания», так как она оказалась закрыта для пассажиров — как позже выяснится, террористы заложили бомбу и там, поэтому станцию проверяли. К счастью, СВУ на этой станции обезвредили.

Николаеву пришлось воспользоваться синей веткой метро, и в вагоне он обратил внимание на молодого человека в синей шапке — Акбаржона Джалилова, которого следствие считает террористом-смертником. На странную одежду Джалилова в ходе дачи показаний в суде обращали внимание и другие потерпевшие.

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«Я сел в вагон, в четвёртые двери. Посмотрел на террориста — он один был в такой шапке, поэтому я запомнил. Больше никого такого не было. Когда произошел взрыв, я стоял спиной, и все осколки оказались в спине, я сначала их не почувствовал. Я сам полковник запаса, поэтому сразу понял, что там было самодельное взрывное устройство», — рассказал Николаев.

Позднее окажется, что он потерял 1,8 литра крови. Николаев не помнит, кричали ли люди в вагоне, потому что у него порвались барабанные перепонки, и из ушей тоже шла кровь.

После случившегося ему пришлось проходить длительную реабилитацию, он получил инвалидность III группы. «Но рука так и не восстановилась. После этого случая у меня выходит от 5,5 до 6 тысяч рублей (в месяц) на лекарства», — добавил Николаев.

Потерпевший Руслан Тарасенко, который одновременно является сотрудником ГУП «Петербургский метрополитен», подал иск к виновникам преступления о возмещении морального вреда на сумму в 1,1 млн рублей. Все потерпевшие могут это сделать до окончания судебного расследования.

По словам Тарасенко, в вагоне он стоял у четвертой двери по ходу движения. Взрыв он описал как резкий хлопок.

«Я смотрю: огромный шар огненного дыма летит на меня сверху вниз, он меня окатил, у меня было ощущение, что я горю. Я отряхнулся, в вагоне уже было темно. Крики, паника. По своим ощущениям я думал, что оттуда уже не выберусь. Время очень долго тянулось», — рассказал пострадавший.

Когда поезд, наконец, добрался до «Технологического института», Тарасенко уже «никуда не торопился». Он рассказал, как люди пытались открыть двери вагона, чтобы выбраться на платформу, но те были слишком покорежены, так что ничего не получалось.

«Я вышел самый последний. Какие-то очевидцы помогли мне вылезти. Как работник метрополитена, я пытался найти какую-то уборную, чтобы там привести себя в порядок, но как-то не осознавал, что у меня может быть какой-то вред здоровью. В итоге поднялся наверх, в отдел кадров (дирекция предприятия находится в одном здании с вестибюлем «Технологического института», — прим. ред.). Там мне оказали первую помощь, а потом доставили в больницу», — пояснил потерпевший.

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Напомним, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате погибли 15 человек, 67 человек получили ранения различной степени тяжести.

В течение месяца после взрыва были установлены и задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта. В зависимости от роли каждого им инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нём; содействие террористической деятельности; террористический акт; незаконное изготовление оружия; незаконный оборот оружия и взрывных устройств.