Москва, 11 апреля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Победителям XXV Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» 11 апреля были вручены награды. За высокий профессионализм и традиционно высокое качество информационных материалов, освещающих актуальные вопросы экономической жизни страны и победу в номинации «Федеральные СМИ» награда была вручена главному редактору ИА REGNUM Модесту Колерову.

ИА REGNUM Диплом

«Товарищи и господа, когда я был маленьким и уже много читал, я познакомился с биографией Корнея Чуковского и обнаружил, что он ещё живой. Потом, когда я вырос, я прочитал дневник Корнея Чуковского, где он написал и дважды подчеркнул фразу: «в России надо жить долго». И сейчас, думаю, Корней Иванович на небесах радуется, как моя двухлетняя дочка говорит: «Мука, мука, цакатука». 17 апреля системе REGNUM исполняется 20 лет, поэтому награду я воспринимаю как пожелания нам долгой жизни и, полемизируя с коллегами, хочу сказать: если у нас всё будет хорошо, мы ещё вернёмся в бумагу», — отметил Модест Алексеевич.

Георгий Балаков ИА REGNUM Модест Колеров

В свою очередь председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул значимость СМИ в вопросе развития экономики России. По его словам, именно благодаря средствам массовой информации удавалось решать многие актуальные проблемы бизнеса.

«25 лет назад, когда задумывали конкурс, слово возрождение было самым применимым к нашей экономике. Сегодня другая страна. Но тогда это было очень актуально. И нам хотелось показать стране, что есть те, кто пишет на экономические темы, что есть те, кто озабочен развитием экономики, и дать им возможность поучаствовать в конкурсе. Я думаю, за 25 лет нам это удалось. Мы подошли к значимому для нас юбилею. Мы обросли друзьями. У нас 10 лет проходит форум, к которому подключились университеты. Появилось сообщество тех, кто активно участвует в этом конкурсе. У нас 373 участника. С огромным трудом жюри выбирало тех, кто сегодня будет здесь чествоваться. Я благодарен нашим коллегам, руководителям торгово-промышленных палат регионов, без них такого участия СМИ не было бы. Хочу поблагодарить и других партнёров, которые нам помогали. От имени нас всех хочу поблагодарить журналистов. Журналистика — не просто ремесло, а экономическая журналистика требует еще и профессионального подхода. Требуется еще и гражданское мужество, чтобы писать о вещах, которые не нравятся государству, бизнесу, отдельным предпринимателям, структурам. Нужно особое мужество чтобы поднимать эти темы. Но вряд ли мы добились бы серьезных изменений без участия СМИ. Сотни тем, которых нам удалось добиться благодаря СМИ. Государственная машина со скрипом, но начинала двигаться», — сказал Катырин.

Георгий Балаков ИА REGNUM Церемония награждения победителей XXV Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

Также были награждены победители и в других номинациях: «Лучшие региональные СМИ» (печатные, информационные агентства, теле‑ и радиокомпании, интернет-издания), «Лучшие индивидуальные публикации» (в печатных изданиях, материалах информационных агентств, теле‑ и радиопрограммах) и «Лучшие отраслевые СМИ». Помимо ИА REGNUM, в номинации «Федеральные СМИ» награды был удостоен и телеканал МИР 24.