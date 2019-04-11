В Госдуме осудили преступную сделку по выдаче Ассанжа
Москва, 11 апреля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В Госдуме назвали преступной сделкой выдачу посольством Эквадора Джулиана Ассанжа Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
«Выдача посольством Эквадора Джулиана Ассанжа британской полиции после семи лет его вынужденного затворничества — преступная и аморальная сделка нынешнего руководства Эквадора с властями США, где Великобритании и Швеции уготована роль исполнителей», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Судьба и жизнь основателя WikiLeaks теперь полностью зависит от США, где его давно объявили врагом, констатирует парламентарий.
«Вашингтон готов уничтожить Ассанжа за его политические разоблачения и нелицеприятную правду о методах работы западных правительств и спецслужб», — говорит депутат.
Он сожалеет, что Лондон с верноподданническим энтузиазмом предпримет все необходимые шаги по экстрадиции Ассанжа, не переживая о том, что безосновательно обрекает этого мужественного журналиста и общественного деятеля на заточение и смерть.
Символ
Ассанж стал «символом борьбы за свободу слова и свободу распространения информации», отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). Ассанж оказался в ловушке политических торгов и был задержан по слабо подкрепленному обвинению британскими властями, отметил парламентарий.
«Выбрав путь защиты прав человека, он проявил настоящее гражданское мужество и заслужил признание граждан многих стран. Надеюсь, что судебное разбирательство будет проходить с соблюдением всех норм права», — заключил Левин.