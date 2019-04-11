Москва, 11 апреля, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В Госдуме назвали преступной сделкой выдачу посольством Эквадора Джулиана Ассанжа Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

«Выдача посольством Эквадора Джулиана Ассанжа британской полиции после семи лет его вынужденного затворничества — преступная и аморальная сделка нынешнего руководства Эквадора с властями США, где Великобритании и Швеции уготована роль исполнителей», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Судьба и жизнь основателя WikiLeaks теперь полностью зависит от США, где его давно объявили врагом, констатирует парламентарий.

«Вашингтон готов уничтожить Ассанжа за его политические разоблачения и нелицеприятную правду о методах работы западных правительств и спецслужб», — говорит депутат.

Он сожалеет, что Лондон с верноподданническим энтузиазмом предпримет все необходимые шаги по экстрадиции Ассанжа, не переживая о том, что безосновательно обрекает этого мужественного журналиста и общественного деятеля на заточение и смерть.

Символ

Ассанж стал «символом борьбы за свободу слова и свободу распространения информации», отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»). Ассанж оказался в ловушке политических торгов и был задержан по слабо подкрепленному обвинению британскими властями, отметил парламентарий.

«Выбрав путь защиты прав человека, он проявил настоящее гражданское мужество и заслужил признание граждан многих стран. Надеюсь, что судебное разбирательство будет проходить с соблюдением всех норм права», — заключил Левин.