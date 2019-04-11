Екатеринбург, 11 апреля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В Свердловской области оценят транспортные карты всех муниципалитетов региона. Об этом заявил министр транспорта региона Василий Старков на заседании жилищного и инфраструктурного комитета заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Екатеринбург

Оценкой займётся новый отдел организации движения, который создали в региональном минтранспорте. Карты и планы по развитию транспортной системы муниципалитетов будут оцениваться с точки зрения финансов.

В отделе пока прописали пять человек, которые заранее подготовили для новой работы.

Напомним, 11 апреля 2019 года глава свердловского минтранса Василий Старков заявил о создании межведомственной группы по устранению очагов аварийности на дорогах. Благодаря этому министерство планирует уменьшить смертность на дорогах.