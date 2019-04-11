Москва, 11 апреля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Принятый Госдумой во втором чтении законопроект о надежном Рунете существенно доработан с учетом дискуссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил директор Института развития интернета Сергей Петров.

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«Большинство поправок являются существенными и окажут влияние на сроки и качество исполнения закона. На мой взгляд, законопроект содержит множество изменений с учетом поступивших предложений и обсуждения», — заявил Петров.

Так, появилась дата вступления в силу закона — 1 ноября 2019 года.

«У нас есть несколько месяцев для того, чтобы организовать реализацию норм, мобилизовать необходимые ресурсы», — отметил эксперт.

Из-под действия закона выведены все внутренние компании и организации, не подключенные к интернету, говорит он.

Также эксперт отметил распределение полномочий по реализации норм.

«Законопроект четко наделяет именно правительство РФ функцией регулятора, что, на мой взгляд, очень важно. Именно оно будет определять вопросы установки, эксплуатации, оптимизации технических средств. Также утверждены требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком — этим занимается Минкомсвязи совместно с ФСБ, изначально планировалось передавать эту функцию вместе с функцией регулятора в Роскомнадзор», — подчеркнул Петров.

Также директор ИРИ отметил то, что с операторов связи снялась ответственность за проблемы, связанные с внедрением нового оборудования.

«Если клиенты оператора обращаются в суд из-за плохого обслуживания, оператор связи может направить претензию в Роскомнадзор», — пояснил он.

Также, согласно поправкам, операторы освобождаются от ответственности ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией, если в сети установлено оборудование для противодействия угрозам.

Госдума во втором чтении приняла законопроект о надежном Рунете. Парламентарии, в частности, установили срок вступления в силу закона — с 1 ноября 2019 года. Исключение делается для ряда норм. Положения, касающиеся криптографической защиты информации, и нормы о национальной системе доменных имен вступают в силу с 1 января 2021 года.