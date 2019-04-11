Курск, 11 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Курская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки в одной из курских исправительных колоний выявила нарушения прав осужденных на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, а также нарушения законодательства в области пожарной безопасности, пенсионного обеспечения, образования и охраны труда. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Курской области.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

В общежитиях для осужденных не хватает мебели, инвентаря и предметов хозяйственного обихода. У инвалидов нет беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры. В медико-санитарной части не хватает помещений, нет необходимого набора инвентаря и медицинского оборудования, не соблюдается кратность обследования, а данные диспансерного наблюдения и обследований заключённых не регистрируются.

Не все помещения соответствуют правилам противопожарной безопасности, в колонии используются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. В рабочей зоне металлообрабатывающего оборудования нет защитных устройств. Сотрудники колонии несвоевременно собирают документы для установки пенсий осуждённым.

Прокурор внёс руководству исправительной колонии представление. Виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности, а устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.