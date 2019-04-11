Астана, 11 апреля, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Казахстана планирует сократить штат на 10 592 человека. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления министерства, опубликованном на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

Kalabaha1969 Нацгвардия Казахстана

Проект документа разработан в рамках дорожной карты по модернизации органов внутренних дел республики на 2019−2021 годы. Штат сотрудников полиции планируется сократить на 8 983 человека, уголовно-исполнительной системы — на 1 609 человек.

В общей сложности планируется сократить 10,1% штата. В национальной гвардии Казахстана сокращений не предусмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта глава департамента полиции Западно-Казахстанской области Махсудхан Аблазимов заявил, что в департаменте уволено 235 полицейских и завершена процедура 10-процентного сокращения личного состава.

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