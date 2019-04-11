Порошенко рассчитывает стать евродепутатом в 2024 году
Киев, 11 апреля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает в 2024 году стать депутатом Еропарламента. Об этом он заявил 11 апреля в кулуарах Киевского форума по безопасности журналисту издания «Левый берег».
Журналист задала Порошенко вопрос, что он собирается делать после отставки.
«В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — ответил он.
Порошенко не ответил на уточняющий вопрос, что он будет делать в ближайшие пять лет до указанной даты. Вместо этого он призвал журналиста думать не о нём, а об Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вышло несколько социологических исследований, согласно которым во втором туре президентских выборов на Украине побеждает кандидат Владимир Зеленский с отрывом от Порошенко в 2,4 раза.
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