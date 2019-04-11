Москва, 11 апреля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. На фоне положительной статистики по недельным запасам коммерческой нефти в США, которая в третий раз выходит выше прогнозируемого ожидания в пользу увеличения, нефтяные котировки штурмуют новые ценовые уровни, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть марки Brent в ходе американской сессии 10 апреля поднималась до отметки $71,81 за баррель, что, в принципе, и прогнозировалось ранее. Теперь, чтобы продолжить растущий тренд, цене нужно закрепиться выше уровня $72 за баррель, тогда цена может подняться и до $75−78 за баррель», — пояснил эксперт.

По его мнению, этому будут способствовать различные угрозы применения санкций к нефтедобывающим странам со стороны США и общий спад добычи в Венесуэле по ряду экономических причин, а также военные действия в Ливии.

«Хотя при общей рецессии в экономиках различных стран рост цен на нефть не логичен и стоит задуматься о смене направления движения цены на нефть, но только после закрепления цены ниже уровня $71 за баррель марки Brent. Тогда цена может опуститься до $68 за баррель в самой ближайшей перспективе», — полагает Лисицын.

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