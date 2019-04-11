В Казахстане планируют создать электронную торговую площадку
Астана, 11 апреля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Казахстане планируют создать электронную торговую площадку по реализации казахстанской продукции. Об этом заявила директор департамента регулирования торговой деятельности министерства национальной экономики страны Айжан Бижанова, сообщает издание BNews.
Она привела в пример Иран, который запустил электронную специализированную площадку, пользующуюся успехом среди стран региона.
Подобные площадки также действуют в Китае и Узбекистане, отметила Бижанова. По её словам, электронную площадку с казахстанскими товаропроизводителями планируют создать и в Казахстане.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Айжан Бижанова заявила, что в Казахстане самым большим спросом в интернете пользуется строительные материалы, бытовая техника и мобильные телефоны.
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