Астана, 11 апреля, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Казахстане планируют создать электронную торговую площадку по реализации казахстанской продукции. Об этом заявила директор департамента регулирования торговой деятельности министерства национальной экономики страны Айжан Бижанова, сообщает издание BNews.

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Она привела в пример Иран, который запустил электронную специализированную площадку, пользующуюся успехом среди стран региона.

Подобные площадки также действуют в Китае и Узбекистане, отметила Бижанова. По её словам, электронную площадку с казахстанскими товаропроизводителями планируют создать и в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Айжан Бижанова заявила, что в Казахстане самым большим спросом в интернете пользуется строительные материалы, бытовая техника и мобильные телефоны.

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