Вашингтон, 11 апреля, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США должна быть снижена ради обеспечения устойчивого роста экономики. Об этом заявил американский вице-президент Майкл Пенс в интервью телеканалу CNBC.

Андрей Грук ИА Красная Весна ФРС

Пенс сослался на опубликованные ранее данные по потреблению и отсутствие свидетельств роста инфляции. Текущий рост американского ВВП на уровне 3% годовых он назвал отправной точкой для дальнейшего наращивания роста.

Вице-президент ответил на вопрос о том, зачем глава США настаивает на снижении процентной ставки ФРС при низкой инфляции и отсутствии угроз рецессии. Он указал, что индекс потребительских цен в США в марте вырос на 1,9% по сравнению с мартом прошлого года, тогда как средний годовой показатель составляет примерно 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта советник президента США Лоуренс Кадлоу потребовал понизить базовую процентную ставку ФРС, которая в США выполняет функцию центробанка, на 50 базисных пунктов. Президент Дональд Трамп в начале апреля также высказался за понижение процентной ставки, которая в декабре 2018 года была повышена до 2,25−2,5% с 2−2,25% годовых — четвертый раз за год.