Вашингтон, 11 апреля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Каждый год примерно у четырех миллионов детей во всём мире развивается астма в силу того, что они систематически вдыхают загрязняющие вещества из выхлопных труб автомобилей, главным образом диоксид азота. Об этом сообщает 11 апреля AMNA.

(сс) Samueles Ребенок

Исследователи из Школы общественного здоровья Университета Джорджа Вашингтона, во главе с ее адъюнкт-профессором Сьюзан Аненберг, которые сделали соответствующую публикацию в медицинском журнале The Lancet Planetary Health, проанализировали данные в период 2010—2015 гг. для 194 стран и 125 крупных городов мира. Согласно оценке, примерно один из восьми новых случаев детской астмы в год (13%) связан с загрязнением окружающей среды двуокисью азота. При этом два из трех новых случаев астмы (64%) происходят в городских районах.

По данным ученых, среди 125 мегаполисов на действие загрязняющих веществ приходится до половины случаев детской астмы (рекорд принадлежит Шанхаю с 48%). Оксиды азота считаются виновниками более чем одной пятой (20%) случаев детской астмы в 92 городов как в развитых, так и в развивающихся странах. Особенно серьезна проблема в китайских городах, в Москве и в Сеуле, она также имеет место в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Лас-Вегасе (это четыре американских города с самым высоким процентом случаев детской астмы, вызванной загрязнением воздуха).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач детской больницы Дакара Идрисса Ба, работающий в специальном отделении, занимающемся респираторными проблемами уже 15 лет, рассказал, что число пациентов ежегодно растет. Он связывает это с ухудшением экологической ситуации в городе.