Пекин, 11 апреля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Компания Evoke Motorcycles показала тизер нового электрического мотоцикла Evoke 6061. Об этом 11 апреля сообщает CarAndBike.

Electrek Evoke 6061

Evoke 6061 оснащен двигателем мощностью 120 кВт (160 л. с.) с цепной передачей. Мотор обеспечивает крутящий момент более 272 Нм.

Максимальная скорость электрического мотобайка не сообщается. Однако известно, что новый двигатель и батареи обеспечат более высокую скорость, чем у предыдущего электрического мотоцикла Evoke серии Urban (130 км/ч).

Evoke будет оснащен новейшими аккумуляторными модулями Gen 2, которые способны заряжаться на 0−80% всего за 15 минут. Батарей в мотоцикле будет шесть штук общей мощностью 15,4 кВт/ч. Ориентировочный запас хода электробайка составит около 300 км.

Производство нового байка планируется на июнь 2019 года.

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