Ереван, 11 апреля, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя по делу «1 марта», останется под арестом. Сегодня, 11 апреля, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об аресте экс-президента Армении.

2rd.am Роберт Кочарян

10 апреля на судебном заседании второй президент Армении Роберт Кочарян выступил с объемной речью в Апелляционном суде, вновь обратившись к событиям 2008 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта суд первой инстанции удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении о продлении срока ареста в отношении Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Роберт Кочарян по делу о событиях 1 марта 2008 года обвиняется в свержении конституционного строя. Месяц назад ССС предъявила ему также обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Бывший президент с 7 декабря прошлого года находится под арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана 27 июля прошлого года избрал в отношении Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года, в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.

Сегодня, 11 апреля, суд завершил рассмотрение также другой жалобы адвокатов Кочаряна о прекращении уголовного преследования в отношении второго президента по факту о неприкосновенности. Решение суда будет обнародовано завтра, 12 апреля.