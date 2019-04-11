Москва, 11 апреля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Компания «М.Видео» выпустила приложение «M.Go: виртуальный гид по магазину», которое позволяет воспользоваться в её магазинах технологией дополненной реальности. Программа уже доступна для скачивания в онлайн-сервисах AppStore или Google Play.

Дарья Антонова ИА REGNUM М.Видео

Перед входом в магазин покупатель, желающий найти определённый товар, может выбрать в приложении нужный магазин, отсканировать калибровочный маркер и нажать кнопку «В путь». Навигатор M. Go способен прокладывать маршрут до 9 товарных категорий. Отмечается: пока что AR-система работает только в трёх московских магазинах сети: в ТЦ «Гагаринский», ТРЦ «Гудзон» и гипермаркете на Садовой-Спасской.

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Напомним, технология дополненной реальности (AR) позволяет пользователям видеть виртуальные объекты в реальном мире при помощи различных устройств, например, смартфонов.