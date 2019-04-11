Москва, 11 апреля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают ввести обязательные паспорта прививок для детей, где будут фиксироваться не только прививки, но и причины от их отказа, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

«Давайте обсуждать введение обязательных паспортов прививок для детей. Чтобы фиксировать в них не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них, о противопоказаниях», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») в ходе круглого стола.

Он также считает актуальным выработку принципиально новой схемы разъяснительной работы с населением.

«Можно задействовать для этого ресурсы школ и детских садов. Ведь они находятся в активном диалоге с родителями», — полагает он.

Также требуется остановить миграцию инфекционных заболеваний.

«Возможно, надо пересмотреть и перечень санитарных требований к мигрантам», — предлагает Огуль.

Кроме того, нужно акцентировать внимание на качестве и безопасности отечественных вакцин, подумать о том, как свести к минимуму риски от прививок.

«Врачи должны тщательно обследовать детей на предмет медотвода. Должна быть четкая инструкция для этого и персональная ответственность», — уверен парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что сегодня в информационном пространстве негатива по поводу иммунизации больше, чем позитива.

«Давайте обсудим инициативу об объединении в единый информационный портал мнений всех авторитетных ученых и практиков. Ведь эта информация есть, но она разрознена. Назовем его условно «Прививкам — да!» — предложил Огуль.

Ранее Минздрав предложил ввести наказание за публичные призывы к отказу от прививок. Сегодня, по разным оценкам, от 5% до 10% родителей ежегодно не делают прививки своим детям.

Эксперты обеспокоены возвращением страшных инфекционных заболеваний, от которых избавились еще два-три десятилетия назад: корь, краснуха, коклюш, дифтерия, полиомиелит и другие болезни.