Москва, 11 апреля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский создал такой кинематографический образ главы государства, с которым жители Украины теперь ассоциируют его самого, считает первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 11 апреля, комментируя политтехнологическую борьбу, развернувшуюся на Украине между действующим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

President.gov.ua Петр Порошенко сдает анализы

«Я боюсь, что когда у них иссякнет фантазия, то в решающие три дня они пойдут с линейками в раздевалку вдвоём, — сказал Шерин. — Вопрос заключается в том, что Зеленский создал кинематографический образ того президента, того слуги народа, которого хотели видеть на Украине. И теперь его люди ассоциируют с этим образом. И если Порошенко, имевшему такой огромный административный ресурс, удалось умудриться продуть в два раза «шоумену», «клоуну» и «кавээнщику», то кто клоун, если президент проигрывает в два раза в первом туре человеку, который себя в политике до этого никак не обозначил? А когда Пётр Алексеевич пошёл сдавать анализы, это ещё сильнее усугубило его ситуацию и подорвало к нему доверие как к серьёзному политику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Пётр Порошенко сдал кровь для проведения анализов на наркотическую и алкогольную зависимости экспертам антидопинговой организации VADA, которые прибыли в украинскую столицу по приглашению экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.