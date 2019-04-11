Анкара, 11 апреля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, сообщает 11 апреля Anadolu Ajansi со ссылкой на представителей вооруженных сил страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По их словам, мишенью для военно-воздушных сил Турции были укрытия курдских повстанцев, а также склады с боеприпасами. О человеческих потерях не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана внесена в список террористических организаций в Турции, поэтому ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более чем 30 лет курдские повстанцы сражаются за создание автономии в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.