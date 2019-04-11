Вашингтон, 11 апреля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Фанат God of War (2018) построил диораму о приключениях Кратоса и Атрея из конструктора LEGO. Разработчикам так понравилось творение Мариуса Херрманна, что его пригласили в студию и попросили рассказать о своей работе на видео, которое опубликовали на YouTube-канале PlayStation.

Кадр из игры God of War Кратос и Атрей

Для работы Мариусу понадобилось восемь тысяч деталей LEGO. Диорама изображает Кратоса и Атрея, плывущих в лодке по одной из локаций игры. По словам создателя конструкции, таким образом он делиться с окружающим миром своей любовью к игре. В описании к ролику сообщается, что работа Мариуса так вдохновила создателей God of War, что они решили пригласить его в студию и лично похвалить за проделанный труд.

«Чтобы почтить его шедевр, мы пригласили Мариуса в нашу студию и установили его творение у себя в приёмной. Его конструкция закрепится в истории нашей студии, её будут видеть каждый день, и она этого заслуживает», — гласит описание ролика.

Напомним, что ранее Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) определила лучшие игровые проекты по итогам 2018 года. Лучшей игрой и победителем ещё в четырёх номинациях стала God of War. Проект Кори Барлога признали лучшим в категориях: «Игра года», «Лучшая актёрская игра» (Джереми Дэвис за роль Балдура), «Достижения в области звука», «Лучшая музыка» и «Лучшее повествование».