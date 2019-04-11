Калуга, 11 апреля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В Калуге 10 апреля прошла торжественная церемония принятия в гражданство Российской Федерации. В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге приняли в гражданство РФ 9 выходцев из ближнего зарубежья

«За последние пять гражданство Российской Федерации получили более миллиона человек, — отметил Александр Иванов. — Руководством страны очень многое делается для того чтобы упростить эту процедуру и создатьблагоприятный режим для добровольного переселения в Россию всех, кто способен включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества. Я очень рад, что для проживания вы выбрали наш город. У руководства Калуги большие планы по благоустройству, строительству новых школ, детских садов и спортивных объектов. Уверен, что вам понравится в Калуге, вы станете достойными гражданами России и будете трудиться на благо нашего города и нашей страны».

Паспорта граждан России были вручены девяти выходцам из стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Украины, Казахстана и Узбекистана.

Претенденты принесли присягу гражданина Российской Федерации, поклявшись исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать свободу и независимость страны, уважать её культуру, историю и традиции. Александр Иванов и Любовь Первова поздравили новых граждан России со знаменательным событием и пожелали им успехов.

«На протяжении многих лет Калуга является очень востребованным городом среди переселенцев из стран СНГ, — отметила Любовь Первова. — Количество желающих переселиться в Калугу и Калужскую область особенно возросло после того, как наш регион включился в реализацию программы переселения соотечественников. Очень приятно, что все, кто прибывает в наш город, с большой теплотой отзываются о Калуге».