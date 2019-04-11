Москва, 11 апреля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Владимир Ситнов не новичок в олимпиадном движении. В прошлом году Владимир завоевал золотую медаль по направлению «Информационная и кибербезопасность», а во втором сезоне олимпиады стал вторым по этому направлению, зато получил «золото» по «Интернету вещей и киберфизическим системам».

пресс-служба олимпиады «Я – профессионал» Владимир Ситнов

По самому широкому определению, интернет вещей — это область знаний, которая изучает и проектирует коммуникации устройств без участия человека. То, о чем вчера писали фантасты, сегодня становится повседневной реальностью. Такие коммуникации уже окружают нас в быту (например, система «умный дом») или в промышленности, где роботы на конвейере работают в единой среде.

Для меня интернет вещей интересен в первую очередь тем, что развивающаяся экосистема девайсов, которые коммуницируют друг с другом в обход человека, таит в себе многочисленные киберугрозы. Интернет вещей — это огромное поле для деятельности IT-специалистов, начиная с проектирования архитектуры компьютерных сетей, аудита безопасности, заканчивая розыском хакеров, которые совершили попытку неправомерного доступа в защищенные компьютерные сети.

Отнюдь нет! Золотую медаль по кибербезопасности получил мой товарищ и однокашник Роман Лебедев. Мы знакомы со школы: вместе в 5 классе пришли в школьный клуб по информатике, вместе изучали программирование, потом поступили в Новосибирский государственный университет. Сейчас, когда мы оба приехали на церемонию награждения золотых медалистов в Москву, можно констатировать, что в нашем университете действительно сильная подготовка по компьютерным наукам, математике и естественным наукам.

Очень здорово, что в олимпиаде «Я — профессионал» много направлений: ты можешь (и по-хорошему — должен) выбрать не одно направление, а несколько смежных. Во-первых, это увеличивает твои шансы на победу, а во-вторых, может помочь тебе скорректировать твой вектор профессионального развития. Например, я не мог предположить, что окажусь лучшим в области интернета вещей, и теперь это заставляет меня задуматься о том, чтобы более внимательно и шире посмотреть на этот тренд развития IT-технологий.

пресс-служба олимпиады «Я – профессионал» Владимир Ситнов с командой

Компьютерные науки сегодня развиваются, пожалуй, динамичнее многих других. Если ты будешь сидеть за университетской партой и ждать, когда тебе принесут учебник, в котором все будет написано в одном месте, то специалистом ты будешь очень посредственным. Университет дает нам три важные вещи, определяющие успех выпускника: во-первых, очень крутую фундаментальную подготовку; во-вторых, интересные задачи и кейсы (в том числе те, которые формулируются не только преподаватели, но и компании-партнеры университета) и в-третьих, возможности развиваться — у нас отменная IT-инфраструктура и замечательная электронная библиотека.

Не хочу вас расстраивать, но футурология — не мой конек. В начале нашего интервью Вы привели пример, когда холодильник сам заказывает продукты. А теперь представьте, что холодильник сначала посмотрит, что Вы лайкаете в своем Facebook, и на основе ваших предпочтений сам составит Вам меню и закажет соответствующие продукты. И если вдруг Вы вступили в сообщество низкокалорийного питания, поставили лайк другу, который победил в полумарафоне, то не ждите от своего холодильника отбивных из свинины! Одна из тенденций интернета вещей — интеграция множества разноплановых устройств и баз данных, объединенных в единую сеть, позволяющую на основе алгоритмов искусственного интеллекта принимать наиболее оптимальные решения.

Мой приз никак нельзя назвать «легкими деньгами»: моя победа — это результат моего усердия и многочисленных ночей, проведенных за учебниками, но все же я считаю, что несу социальную ответственность за то, как распоряжусь наградой. Новосибирск — третий город в России, но он значительно уступает столицам и даже некоторым областным центрам в европейской части России по количеству компаний, которые занимаются обеспечением информационной безопасности, несмотря на очевидный запрос рынка. Я думаю потратить деньги на основание компании, которая будет заниматься информационным аудитом, расследованием киберпреступлений, а возможно, и реализацией образовательных программ в области IT-просвещения. Это достойное приложение денег, заработанных головой.