Душанбе, 11 апреля, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Площадь посева хлопчатника в Таджикистане в 2019 году составит 188,5 тыс. га, что всего на 2,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 11 апреля агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

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В министерстве отметили, что в 2018 году план по посеву хлопка не был выполнен. Посев был произведен на площади 184,5 тыс. га, тогда как было запланировано 187,5 тыс. га.

Отмечается, что по состоянию на 9 апреля сев хлопчатника в стране производен на площади 113,2 тыс. га или 60% от плановых показателей. На территории всей республики для посева хлопчатника задействовано 1 868 единиц техники.

Напомним, за последние 30 лет в Таджикистане выпало из сельскохозяйственного оборота около 190 тыс. га земли. Около 135 тыс. га было выделено на строительство жилья и более 10 тыс. га — для строительства промышленных предприятий. Остальная часть выпала в связи с засолением и другими причинами.

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