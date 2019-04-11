Токио, 11 апреля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Японская автокомпания Honda представила на выставке Tokyo Motorcycle Show концепт электрического байка для мотокросса, 11 апреля сообщает CarAndBike.

Motorcyclenews Honda-CR-E-MX

Концептуальный электрический байк CR Electric MX для мотокросса является первым в модельном ряде компании Honda. Он построен на шасси Honda CRF250, а электрический силовой агрегат предоставил партнер компании — Mugen Motorsports. От Honda CRF250R в электробайке взяты не только шасси, но и подвеска, колеса и тормоза.

Спецификация и ёмкость аккумулятора или электродвигателя не разглашаются. Пока нет информации о сроках производства электрического байка. Однако уже ясно, что компания Honda намерена развивать это направление в будущем.

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