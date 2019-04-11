Минск, 11 апреля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в наложении на Минск «санкций». Так он назвал торговые ограничения со стороны Москвы 11 апреля на совещании с экономическим блоком правительства.

Kremlin.ru Лукашенко и Путин

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают. Постоянно происходит закрытие белорусских предприятий и отказ от поставок продукции: то моркови, то огурцов.

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» белорусским партнерам. Сделанное для Москвы добро постоянно оборачивается злом, пожаловался он. Лукашенко напомнил, что ранее в Белоруссии провели ремонт нефтепроводов, не перекрывая поставки, чтобы не причинить России убытков.