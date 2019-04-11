Москва, 11 апреля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Неясно, чего больше в инициативе ГИБДД поднять в шесть раз штраф за превышение скорости, — заботы о населении или желания пополнить бюджет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

(сс) qimono Спидометр

По его мнению, судя по тому, как дружно разные органы власти проталкивают идеи новых налогов и штрафов, можно предположить, что команда искать дополнительные источники доходов спущена с самого верха по всем структурам.

«К сожалению, самые злостные и опасные нарушители скоростного режима не только не платят штрафы, но зачастую даже не имеют водительских прав, так что их эта мера не остановит.

Еще много штрафов накапливают водители такси, и по ним эта мера ударит серьёзно, но, скорее всего, они просто перестанут платить штрафы», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказание для любителей быстрой езды. Так, штрафы за превышение скорости на 20−40 км/ч ГИБДД предлагает поднять сразу в шесть раз.

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