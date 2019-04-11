Калуга, 11 апреля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В Калуге 11 апреля на площади Победы состоялась церемония возложение венков и цветов к памятнику узникам фашизма, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, акция у Вечного огня — это дань памяти людям, чьи жизни оборвались в фашистских лагерях смерти.

Gtrk-kaluga.ru Возложение цветов к мемориалу

В церемонии приняли участие бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, руководители областного центра, представители общественных организаций, члены Поста № 1 у Вечного огня, военнослужащие, студенты калужского кадетского многопрофильного техникума, школьники. В ходе мероприятия состоялась Минута молчания.

Организаторами церемонии на площади Победы выступили калужское городское отделение ООО «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» и управление по работе с населением на территориях городской управы Калуги.