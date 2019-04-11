Ярославль, 11 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков возглавил делегацию в город-побратим Ханау. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Делегация примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия побратимских связей двух городов.

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Владимир Волков был избран на пост мэра в декабре 2018 года и еще ни разу не представлял город за рубежом.

«Для меня это первое посещение Ханау, более того — это мой первый международный официальный визит в качестве мэра Ярославля. Главное достоинство любого партнерства — это возможность познакомиться с культурой другой страны, а также обменяться опытом и достижениями в различных сферах», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Ярославская делегация откроет фотовыставку «Зимний Ярославль», посетит музейный отдел «Царство Братьев Гримм», познакомится с опытом работы предприятий коммунальной сферы.

На фотовыставку «Зимний Ярославль» были по конкурсу отобраны 20 работ ярославцев. Правда, никого из авторов фотографий чиновники мэрии с собой не взяли. Визит продлится 2 дня.