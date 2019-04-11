Яунде, 11 апреля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Технологическая революция внесёт значительный вклад в экономический рост стран Африки южнее Сахары, сообщает газета Mtanzania со ссылкой на комментарий эксперта о новом докладе Всемирного банка.

(сс) Ninara Жизнь в Африке

Ведущий специалист Всемирного банка по Африке Альберт Зеуфак заявил, что «технологическая революция может открыть новые возможности общего экономического роста, а также предоставить новые рабочие места».

Он добавил, что технологическая революция может поспособствовать увеличению ВВП стран Африки южнее Сахары вплоть до 2%, а также ежегодно уменьшит уровень бедности примерно на 1%.