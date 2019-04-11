Сеул, 11 апреля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В Южной Корее снова могут появиться морепродукты из японской префектуры Фукусима. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Всемирную Торговую Организацию (ВТО).

(сс) yuki0328 Крабы

Известно, что морепродукты, вылавливаемые в префектуре Фукусима, пропали с южнокорейского рынка в сентябре 2013 года по причине «продовольственного разнообразия».

В 2015 году Япония подала на Южную Корею в суд ВТО. В ходе первого слушания, было решено, что меры контроля за импортом рыбной продукции Южной Кореи не соответствовали санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, после чего правительство страны подало апелляцию.

Однако, если решение будет принято не в пользу Южной Кореи японские морепродукты не сразу попадут на южнокорейский рынок. По предварительным данным, морепродукты появятся на прилавках только во второй половине 2020 года.