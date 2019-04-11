Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Один из потерпевших по делу о теракте в петербургском метро попросил суд не наказывать невиновных, передает корреспондент ИА REGNUM. Московский окружной военный суд в четверг, 11 апреля, возобновил выездное заседание в Петербурге. На скамье подсудимых находятся 11 выходцев из азиатских стран СНГ, которые не признают свою вину в причастности к теракту.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимая Шохиста Каримова

Сегодня суд продолжил допрос потерпевших. Один из них, Заур Велиев, сообщил, что 3 апреля 2017 года ехал по работе на станцию метро «Московская» и видел предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

«Мы сели в вагон, и в тот момент, когда дверь закрывалась, зашёл молодой человек, который совершил теракт. Он стоял рядом с моими коллегами. Молодой человек отошёл нас и встал напротив. Примерно 30 секунд прошло после того, как мы отъехали от станции, прогремел взрыв. Было непонятно, что произошло, я держался за поручень, и меня било током. Вагон остановился, кругом темнота, искры. Люди лежат. Пришлось переступать через некоторых людей и выходить через окно. Жуткая картина была. Вся куртка была в кусках сами понимаете чего», — рассказал Велиев.

В суматохе он потерял своих коллег, сам сумел подняться на поверхность.

После дачи показаний потерпевший обратился к председательствующему судье Андрею Морозову. «Я очень вас прошу принять правильное решение, чтобы невиновные люди не сидели», — сказал Заур Велиев.

«Спасибо», — отозвалась из «аквариума» одна из подсудимых Шохиста Каримова.

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Помимо нее на скамье подсудимых находятся выходцы из Киргизии и Таджикистана Аброр и Акрам Азимовы, Сайфулла Хакимов, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматовы, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Содик Ортиков. Им вменяют участие в террористическом сообществе. По версии следствия, они подготовили теракт во имя так называемого «джихада» и установления единого шариатского государства, а также пытались таким образом заставить российские власти вывести войска из Сирии.

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