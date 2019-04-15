Вашингтон, 15 апреля, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Выводы из стратегического доклада американской корпорации RAND о перспективах американской глобальной стратегии вовсе не так очевидны, как представляется многим комментаторам. Что, кроме указания на ведущую роль РФ и КНР в противостоянии американской стратегии, содержит этот доклад и в чём его нетривиальность, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Если рассматривать системные перспективы, на которые указали авторы доклада RAND, то картина становится весьма неординарной. Вот, например, принято считать, что именно крымские события стала причиной введения санкций против РФ, — но аналитики RAND прямо показывают, что американские санкции являлись самоцелью, ведь США нужен показательный пример того, что бывает с теми, кто посмеет их ослушаться.

Тем тяжелее по самим США ударил провал, постигший их санкционную атаку. Ситуация с неповиновением воле Вашингтона продолжает расширяться, и вот уже Турция отказывается от закупки американских ЗРК Patriot и не считает для себя выгодным продолжение курса для безоглядное сотрудничество с Западом. Но кроме запугивания, Вашингтону нечего предложить элитам стран, за которые он ведет борьбу с влиянием Китая.

Поэтому вне зависимости от того, кто выиграет на следующих президентских выборах в США в 2020 году, в ближайшем будущем они будут вынуждены неизбежно обострять отношения даже со своими союзниками и партнерами. Потому что никакой свободной конкуренции с Китаем американская экономика не выдержит ни при каких условиях. В каких регионах у США еще остается надежда, что старые методы подрыва и шантажа останутся эффективными?

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