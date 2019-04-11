Киев, 11 апреля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты Украины — гривны — с 2019 г. до 2024 г.

jackmac34 Гривны

Об этом свидетельствуют прогнозные показатели МВФ относительно номинального ВВП Украины, опубликованные в отчете Фонда.

Согласно данным МВФ, в 2019 году гривна девальвирует до курса 28,68 грн./доллар, в 2020 г. — девальвирует до 29,96 грн./долл., в 2021 г. — до 30,55 грн./долл., в 2022 г. — 31,01 грн./долл., в 2023 г. — 31,47 грн./долл., в 2024 г. — 31,94 грн./долл.

ИА REGNUM отмечает, что на сегодня, 11 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,76 грн.

В интервью изданию «Главред» украинский экономист, глава Украинского аналитического агентства Александр Охрименко заявил, что после президентских выборов 21 апреля не стоит ожидать немедленной девальвации гривны, возможна даже ревальвация.

«Но если вдруг случится новый Майдан, то курс сразу «улетит». Здесь уже экономика вообще перестанет работать, и включатся панические настроения», — заявил Охрименко.

По мнению руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского, которое также приводит издание, курс гривны к доллару может измениться в случае политических потрясений, например, если результаты выборов будут оспариваться.

ИА REGNUM также напоминает, что в начале апреля член совета Нацбанка Украины Василий Фурман заявил, что выборы президента Украины влияют на курс гривны «несущественно». Вместе с тем, представитель регулятора обозначил, какие факторы имеют ключевое влияние:

«Это… внешняя экономическая коньюнктура, то есть цены на украинский экспорт: зерно, металл, руду. Второй важный фактор, это величина и структура украинского экспорта: чем больше Украина будет экспортировать, тем лучше будет чувствовать себя украинская гривна. Третий фактор, бизнес-климат внутри нашего государства. Он должен быть инвестиционно благоприятным для бизнеса, тогда бизнес будет больше инвестировать из-за рубежа, нерезиденты будут больше завозить средства в государство — это также положительно будет влиять на гривну. Чем лучше будет реформировано наше государство, тем сильнее будет гривна», — заявил, в частности, Фурман.