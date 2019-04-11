Москва, 11 апреля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении различных стран основываются не на международном праве, а на праве сильного. Поэтому определённые претензии стран и, в частности, Германии имеют под собой основу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Но если внимательно всмотреться в те меры, за которые пытаются «наказать» Россию, то через раз можно увидеть откровенно протекционистские меры», — отметил эксперт.

Например, «энергетический пакет», в котором России не предъявляются конкретные претензии за нарушение чего-то, а просто «рекомендуется» европейским странам покупать газ не у России, а у США (что, к слову, примерно на 30% дороже). Под «соусом», что российский газ делает Европу зависимой от нашей страны. При этом про зависимость от Америки в случае покупки газа у них как-то скромно умалчивается.

«Из раза в раз в антироссийских санкциях наблюдается «жонглирование» понятиями и нормами права. От чего европейцы «устали» уже давно, а сами американцы, по признанию их законодателей, недавно», — пояснил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что американская практика введения санкций против европейских компаний, сотрудничающих с российскими, противоречит международному праву.

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