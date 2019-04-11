В Германии осудили США, Чечню оставили с долгами: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Германии осуждают США за антироссийские санкции;
- Будущее авиации США может оказаться в руках России или Китая;
- Эстония не впустила парусник «Седов» в Таллин;
- Решение о списании долга за газ в Чечне отменено;
- Водитель, сбивший курсанта в Воронеже, арестован.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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