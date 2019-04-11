Вашингтон, 11 апреля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Жители американского штата Алабама выступили против создания частной школы организации ФЕТО, сообщает 11 апреля Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

По их словам, реакция общественности была вызвана публикацией сообщения местного чиновника о том, что вопрос об организации учебного заведения — вопрос решенный.

Лидером организации является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США и скрывающийся от турецкого правосудия. Вашингтон отказывает Анкаре в экстрадиции духовного лидера.

Организация Гюлена считается в Турции террористической группировкой, а ее деятельность преследуется по закону, сам религиозный лидер обвиняется в организации неудавшегося военного переворота, произошедшего в июле 2016 года.