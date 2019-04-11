Найроби, 11 апреля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Сибирская язва представляет угрозу национальному парку Lake Nukuru в Кении. С марта в парке неожиданно погибли 10 буйволов, сообщает CNN Africa.

(сс) Joe Hunt Африканский буйвол

Сибирская язва может передаться человеку, если он имел контакт с больным животным, ел его мясо или пил молоко.

«Посетители парка в безопасности, если они соблюдают главное правило — избегают контакта с животными. Мы призываем туристов не отменять туры», — сообщает секретарь министерства дикой природы Кении Сюзан Коч.

В пресс-релизе министерства дикой природы сообщается, что первая смерть буйвола была зафиксирована 29 марта. Вспышка локализована и находится под контролем. Ветеринары проводят вакцинацию животных, чтобы предотвратить распространение болезни.

Однако эксперты предупреждают, что сибирскую язву тяжело контролировать, а вспышки заболевания очень трудно предсказать.