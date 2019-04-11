Калуга, 11 апреля, 2019, 14:02 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен обвинительный приговор двум жителям Протвино Московской области за убийство 65-летней женщины. Как сообщила 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, суд, с учётом мнения государственного обвинителя и ряда смягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде 13 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительно им назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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Судом установлено, что в июне 2017 года 35-летний мужчина приобрёл у потерпевшей квартиру в Протвино. По условиям договора женщина осталась зарегистрированной в квартире. Однако злоумышленник вместе с подельником решил убить пенсионерку, чтобы продать квартиру.

В декабре 2017 года подозреваемые вывезли женщину в деревню Караулово Жуковского района Калужской области и сбросили с моста над рекой Протва. Убедившись, что жертва не подаёт признаков жизни, преступники уехали. Тело пенсионерки было обнаружено в мае 2018 года на берегу Протвы, в районе деревни Остров Жуковского района.

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Один из осуждённых при выяснении у него обстоятельств приобретения квартиры признался в совершении убийства.