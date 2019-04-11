Москва, 11 апреля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Законопроект об упразднении микрофинансовой деятельности в России внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР «Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!»

«Мы предлагаем отменить закон, который был принят в 2010 году и легализовал в стране ростовщичество в самой хищной и прожорливой форме», — заявил Миронов.

Депутат также не исключает введения уголовной ответственности за микрокредитование.

«В дальнейшем, если потребуется, ввести жесткое уголовное наказание за такую деятельность», — указал он.

За январь-май 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн займов на 110 млрд рублей.

Объем «плохих» долгов, с просрочкой свыше 90 дней, достиг почти 40 млрд рублей, с 2017 года цифра увеличилась вдвое, отмечают авторы.