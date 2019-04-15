Москва, 15 апреля, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Россия вот уже около 30 лет развивает капитализм как общественно-политический строй. Делать это спокойно и планомерно, подобно исторически вызревшему в Европе капиталистическому укладу, у России совершенно нет времени, да и внешнеполитические обстоятельства плавному развитию не способствуют. Так какие задачи стоят перед российскими элитами, желающими сохранения и развития родной страны, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

Сможет ли российский капитализм обеспечить победу России в вооруженном противостоянии объединенному Западу? Ведь если ответ на этот вопрос будет отрицательным, то столкновение с врагом, соблазненным слабостью России, можно считать неизбежным. А может быть, и до прямого столкновения дело не успеет дойти.

К счастью, российский правящий класс прекрасно осведомлен о таком положении дел, судя по реакции России на международные события и по ее собственным инициативам. Другой вопрос, что российский капитализм строится в совершенно не имеющих аналогов исторических условиях. Это не тот вызревавший столетиями западный капитализм, уже сформировавший свои элиты, и поэтому именно воспроизводство и укрепление собственной элиты становится для элиты одной из первоочередных задач. Как же происходит аналогичный процесс в современном мире на Западе, в Китае и в самой России? Ведь понимая это, можно предположить карту, на которой будут развиваться дальнейшие мировые события.

Читайте статью Трудные роды российского капитализма и другие публикации Александра Халдея.