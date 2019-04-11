Калининград, 11 апреля, 2019, 13:52 — ИА Регнум.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Калининград

В Калининграде с января по март включительно построено и сдано в эксплуатацию свыше 82 тыс. квадратных метров нового жилья, сообщила пресс-служба горадминистрации. Это 38 жилых домов из которых 16 — многоэтажные.

Активнее всего строительство проходит в Ленинградском и Московском районах города. В январе было сдано в эксплуатацию свыше 25 тыс. квадратных метров жилья, в феврале — свыше 30 тыс., а в марте — почти 27 тыс.

Всего в 2019 году в областном центре планируется построить и сдать в эксплуатацию новых домов общей площадью в 584 тыс. квадратных метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM к концу 2018 года население области впервые в истории превысило показатель в один миллион жителей. Увеличение населения в первую очередь обусловлено внутренней миграцией россиян и иммиграции граждан стран бывшего СССР. Естественный прирост пока признан неудовлетворительным.