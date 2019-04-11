Берлин, 11 апреля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Антироссийские санкции США, разумеется, незаконны, но незаконны и санкции самой Германии — заявление Михаэля Хармса служит лишь очередным подтверждением принятой в ЕС политики двойных стандартов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 апреля, комментируя высказывания главы Восточного комитета германской экономики.

Евро. Германия

Как сообщалось ранее, Хармс в интервью OWC сказал, что американские санкции в отношении компаний из ЕС, которые сотрудничают с Россией, нарушают международное право. Санкции порождают недоверие, отравляют деловые отношения, к тому же последние ограничительные меры со стороны Вашингтона не имеют четких политических целей, а связаны лишь с отстаиванием экономических интересов самих США в Европе, отметил Хармс.

«Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права. Америки он не открыл, хотя и говорил об американцах. Схожего с ним мнения уже придерживаются многие в германском истеблишменте.

Вспомним, однако, разве сама Германия не нарушает международное право, применяя сегодня санкции против нашей страны? А когда немецкие лётчики вместе с другими натовцами в 1999 году бомбили Югославию, разве они не нарушали международное право? Таких примеров, к сожалению, можно привести ещё немало.

Да и в самом высказывании Хармса есть очевидная гнильца: он говорит о том, что санкции США «связаны лишь с отстаиванием экономических интересов в Европе». Мол, американские санкции против России с апреля 2018 года «больше не показывают четкой политической цели». А если бы показывали, то можно и вводить?

Двойной стандарт для себя и для других — это норма современной европейской политики. Это разрушительная норма, и она будет и далее рушить и Европу, и всю совокупную политику Запада. Не изжив её в принципе, без толку надеяться на реальное долгосрочное улучшение отношений с Москвой.

Что же до нас, то нам важно этой болезнью двойного стандарта не заразиться», — отметил Михаил Демурин.