Калуга, 11 апреля, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году сохраняется позитивная тенденция роста числа сельскохозяйственных животных. Об этом 11 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru На животноводческой ферме

По данным аграрного ведомства, на 1 апреля в сельхозорганизациях области имелось 159,6 тыс. голов крупного рогатого скота, или 117% к 2018 году. Прирост за год составил более 23 тысяч голов.

Существенно увеличилась численность поголовья крупного рогатого скота в Ферзиковском (на 8453 головы, или на 71% к уровню прошлого года), Сухиничском (на 4465 голов, или 44%), Спас-Деменском (4126 голов, или 73%), Мосальском (на 3604, 98%), Козльском (2793, 29%) и Бабынинском (на 2767, или 30%) районах.

Численность коров в сельхозорганизациях области составила 66 тысяч голов, что на 16% больше уровня 2018 года. Поголовье коров молочного стада составляет 45 тысяч голов. Поголовье коров мясного направления продуктивности в сельхозорганизациях составило 21 тысячу голов.

На сегодняшний день в регионе наблюдается положительная динамика и по увеличению численности свиней. По состоянию на 1 апреля 2019 года она составила 64,6 тыс. голов, или 104% к 2018 году. Также на 12% (7,9 тыс. голов) увеличилась численность овец и коз.