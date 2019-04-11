Киев, 11 апреля, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 11 апреля, анализируют возможные подтексты намеченных на пятницу, 12 апреля, встреч президента Украины Петра Порошенко и кандидата на этот пост Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

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«Кстати, пока тут все обсуждают социологию, в которой Порошенко разгромно «проигрывает» своему преемнику, я бы обратил внимание на любопытные вещи. А именно — планируемые встречи Порошенко с Меркель и Макроном. Плюс — встречу с Макроном Зеленского… Во-первых, Порошенко должен показать, что его преемник не будет выполнять Минские соглашения, как и надо ЕС с Путиным. Во-вторых, Зеленский на встрече с Макроном это подтвердит. В-третьих, встречи Порошенко с Меркель и Макроном — это возможность Зеленскому пояснить украинцам, почему никто не станет трогать Петра. Мол, западные партнеры против», — утверждает, в частности, политолог Дмитрий Корнейчук.

Политолог Константин Бондаренко утверждает, что Европе интересно из первых уст услышать от наиболее рейтингового кандидата его мнение по поводу ряда вопросов — в том числе работы Нормандского формата и отношений с Россией, США, ЕС. Также Берлин и Париж интересует обеспечение нормального, без эксцессов транзита власти в Киеве.

Кстати, обращает внимание эксперт, лидеры ЕС обычно не встречаются с кандидатами других стран, бывали в истории случаи только с малоразвитыми государствами. И, похоже, Украину ставят именно в ряд «третьих стран».

«Ранее на подобные мероприятия (встречи западных лидеров с действующим президентом и возможным преемником) проводились только с представителями некоторых африканских и азиатских государств. Например, Шарль де Голль и Хрущев приглашали к себе принца Суфанувонга и его оппонента Суванну Фуму из Лаоса в 1961 году — для того, чтобы понять, по какому пути будет развиваться страна в случае прихода к власти одного или другого», — подчеркнул Бондаренко.

ИА REGNUM напоминает, что спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев 10 апреля заявил, что позиция Порошенко состоит в том, что для Зеленского было бы полезно выйти из сферы шоу-бизнеса и нырнуть в мир реальной политики.

«…Мне известно, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно проведет встречу с Макроном. В этот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном», — сказал Медведев.

Ранее в Берлине заявили, что на переговорах Порошенко в Берлине речь пойдет о двусторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине и о реализации минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Париж сообщил, что встреча с президентом Украины «позволит подвести итоги соответствующих проектов наших двух стран по развитию двусторонних отношений и перспективам урегулирования конфликта на Донбассе».